ABD, Afgan barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını talep etti
Katar'ın başkenti Doha'da, 6 Ocak'ta başlayan Taliban ve Afganistan müzakerelerinde belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Afgan barış görüşmelerinde ev sahipliği yapmasını talep edeceklerini ifade etti.
Afganistan'da, kalıcı barışın sağlanması için Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da 6 Ocak'ta bir araya gelen tarafların gündemini "içerikli müzakereler" oluştururken, Taliban ve Afganistan müzakere heyetleri arasında 4 toplantı gerçekleştirilmesine rağmen netice alınamadı.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay’e Afganlar arası müzakerelere ilişkin mektup gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay’e gönderilen mektupta, Türkiye’nin Afgan barış görüşmelerinde ev sahipliği yapmasını talep edeceklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın kaleme aldığı söz konusu mektup Afgan resmi haber ajansı Tolo tarafından paylaşıldı.
AFGAN HÜKÜMETİ İLE TALİBAN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER
ABD'nin, Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı. Tartışmalı şekilde sonuçlanan müzakerelerin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamasına geçilmişti. Ele alınacak konuların belirsizliği nedeniyle görüşmelere 14 Aralık'ta ara verilmiş, 6 Ocak'ta tekrar başlanmıştı.
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