Yönetim kurulu toplantısının ardından... Fenerbahçe'de ayrılıklar resmen açıklandı!

27.04.2026 22:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

DEVİN ÖZEK İLE YOL AYRIMI

Yapılan açıklamada, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'nin sezonun kalan maçlarında takımın başında olacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. 

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

