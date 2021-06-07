ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:02

Harris ile seyahat eden Symone Sasnders yaptığı açıklamada Başkan yardımcısının başka bir uçakla yola devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Arıza ile ilgili olarak “Teknik bir sorun. Endişe edilecek ciddi bir durum yok” dedi.



Uçaktan ayrılırken gazetecilere kısaca açıklama yapan Harris: “Ben iyiyim, hepimiz kısa bir dua ettik, her şey yolunda” dedi.

