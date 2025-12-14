Gemini çeviri özellikleri Google Translate'e geliyor

Google Gemini yapay zekasını diğer hizmetleriyle birleştirmeye devam ediyor. Yeni altyapı ilk olarak ABD ve Hindistan gibi pazarlarda kullanıma sunuluyor. Bu sayede Google Çeviri çok daha akıllı hale geliyor.

Aktarıldığına göre Gemini'nin gelişmiş arama ve çeviri yetenekleri Google Translate'e geliyor ve bu sayede deyimler, yerel söylemler ve argolar gibi daha doğal dil kullanımı sağlanıyor.

Google Translate ile daha doğal ve gerçek çeviriler yapmak mümkün oluyor.

Sunulan bölgelerde İngilizce ve 20 dil arasında çok daha kaliteli çeviriler yapmak mümkün.

Bunun dışında kulaklıktan canlı çeviriler ve direkt uygulama ile dil öğrenme imkanı geliştiriliyor. Tabii bu özellikler şu anda her ülkede sunulmuyor. Türkiye'de henüz bu özelliklerin hiçbiri bulunmuyor.