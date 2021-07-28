ABD Başkanı Biden açıkladı: Aşı zorunluluğu gündemde

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:08

Dünyada Delta varyantı hızla yayılıyor. ABD’nin önemli bir bölümünün aşıyı reddetmesi nedeniyle, Biden, tüm federal çalışanlarını koronavirüse karşı aşılanmasını zorunlu tutmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Ulusal İstihbarat Dairesi’ni ziyaretinde açıklamalar yapan Başkan Biden, bir muhabirin sorusu üzerine yönetimin bu olasılığı değerlendirdiğini doğruladı.

Söz konusu açıklama, Muharip İşleri Bakanlığı sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmayı zorunlu kılan ilk federal daire olmasından bir gün sonra geldi.

‘TAM KAPANMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK’

Biden, Delta varyantından en çok etkilenen bölgelerde daha fazla aşı yapılması ve maske takılmasının, ABD’nin 2020 yılında yaşadığı kapanmanın önüne geçeceğini belirtti.

Biden, bu bölgelerde yaşayan tüm ABD’lilerin CDC kılavuzuna uymalarını umduğunu söyleyerek, kendisinin de bu bölgeleri ziyaret edeceğini kaydetti.

Başkan Biden öğrencilerin maske takmasının rahatsız edici olduğunu ama bunun onlara en iyi koruma altında, sınıf arkadaşlarıyla birlikte olma ve eğitim alma şansı vereceğini ekledi.

Reuters, CNN kanalına dayandırdığı haberinde Biden’ın federal memurlar ve sözleşmeliler için aşı zorunluluğu kararını Perşembe günü açıklayacağını belirtti.

Kaynak: Amerika'nın Sesi