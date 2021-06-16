ABD Başkanı Biden ve Rusya lider Putin ilk kez bir araya geliyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:10

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turunun son ayağı olan İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı Cenevre (Cointrin) Havalimanına iniş yaptı. Biden’ın yarın Villa La Grange’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi beklenirken, söz konusu görüşmenin yaklaşık 4-5 saat süreceği öngörülüyor. İki liderin, görüşmede stratejik istikrar, Covid-19’la mücadele, bilgi güvenliği, siber güvenlik, ekonomik işbirliği, iklim konuları, bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Bölgesel sorunların en sona bırakılacağı ifade edilirken, liderlerin özellikle Orta Doğu’yu, Suriye, Libya ve Afganistan'daki durumu, Kore Yarımadası'ndaki durum ile İran nükleer programını görüşecekleri söylendi. Görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ ve Belarus’daki durumun da özel olarak değerlendirilmesinin planlandığı kaydedildi.Ukrayna’daki krizin de diğer bölgesel konularla birlikte toplantının gidişatına göre değerlendirileceği ifade edildi.

GİRİŞ YASAKLI BÖLGE

Putin ve Biden arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak olan Villa La Grange'nin çevresinde insan ve araçlar için yarın gün boyunca "giriş yasaklı bölge" olarak adlandırılan bir güvenlik bölgesi kurulacak. Güvenlik bölgesi içindeki bu kısıtlamaların, zirve öncesi ve zirve sırasındaki gösterileri ve protestoları kapsayacak. Öte yandan Putin, Biden ile daha önce 2011'de eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada tanışmıştı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENMEYECEK

Haber Global'de yer alan habere göre, Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin 16 Haziran'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacağı duyurulmuştu. Biden buna karşılık, "Bu görüşme, basın toplantısında gazetecilerin önünde kimin daha iyisini yapabileceği, birbirini utandırmaya çalışacağı bir yarışma değil" dedi.

BIDEN'DAN PUTİN'E 'KATİL' TEPKİSİ

Aylar önce Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini vurgulayan Biden, "Putin’le uzun bir konuşma yaptık. Ona dedim ki: Seni tanıyorum ve sen de beni tanıyorsun. (Seçimlere müdahale ettiğini) tespit edersem, o zaman hazırlıklı ol" ifadelerini kullanmış, Putin’in seçimlere müdahale etmesinin bedelini nasıl ödeyeceğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Biden, muhabirin "Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti. NATO Zirvesi'nde Putin’e daha önce bir televizyon programında "katil" dediği hatırlatılan Biden, kısa bir süre bu soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak sözlerini toparlayamayınca da "Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Putin ile görüşmesinde anlaşmazlık olan konularda da kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyacağını dile getirirken, Rus lideri, "Zeki, zor ve değerli bir hasım" olarak niteledi.

PUTİN'DEN 'HOLLYWOOD MAÇOSU' BENZETMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde yabancı basına konuştu. NBC News muhabiri Keir Simmons'a röportaj veren Putin, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin 'son yılların en düşük seviyesinde' olduğunu belirtti. "Görev sürem boyunca, her türlü bahane ve gerekçelerle farklı çapta ve şiddette her alandan saldırılara alıştım, ne kadar sert olursa olsun hiçbiri beni şaşırtmıyor. Bunun ABD kültürünün bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Elbette Hollywood'da da bazı maço davranışlar var. Bu, sinema sanatı olarak kabul edilebilir, ancak ABD siyasi kültürünün bir parçasıdır." diyen Putin, yeni ABD Başkanı Biden için 'Hollywood maçosu' demişti.

TRUMP'TAN BIDEN'A "UYUYAKALMA" KİNAYESİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile Helsinki'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.

Trump, kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtip, "Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." ifadesini kullandı.