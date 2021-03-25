ABD Başkanı Biden'dan kritik Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden, "1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor, ancak ülkede uzun süre kalma niyetimiz de yok" ifadelerini kulandı.

Biden ayrıca 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.