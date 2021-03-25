ABD Başkanı Biden'dan kritik Afganistan açıklaması
ABD Başkanı Biden, "1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor, ancak ülkede uzun süre kalma niyetimiz de yok" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden, "1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor, ancak ülkede uzun süre kalma niyetimiz de yok" ifadelerini kulandı.
Biden ayrıca 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- AKP dosyasındaki terör örgütü
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Şükür'ün babasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı