ABD Başkanı Biden'dan kritik Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, "Afganistan'daki görevimiz hiçbir zaman ulus inşa etmek değildi. Kararımın arkasında duruyorum. Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile. Amerikan güçleri, Afgan ordusunun mücadele etmeyi reddettiği bir savaşta çarpışıp ölmemeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:22
ABD Başkanı Biden'dan kritik Afganistan açıklaması
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Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Afganistan'a 20 yıl önce açık hedeflerle gittim. El Kaide'nin orayı üs olarak kullanmamasını garanti etmek için. Bunu başardık.
  • Hedefimizin terörizm karşıtlığına odaklanması gerektiğini hep söyledim. Ülkenin inşa edilmesi Afganistan'daki hedeflerimiz arasında değildi.
  • Günümüzde terör tehdidi daha çok ülkeye yayıldı.
  • Büyükelçiliğimizi güvenli bir şekilde kapatıp diplomatlarımızı tahliye ettik. Önümüzdeki günlerde ordumuz tahliye edilmesi gereken Afgan vatandaşları ve aile fertlerine yardım edecektir.


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