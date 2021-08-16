ABD Başkanı Biden'dan kritik Afganistan açıklaması

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:22

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Afganistan'a 20 yıl önce açık hedeflerle gittim. El Kaide'nin orayı üs olarak kullanmamasını garanti etmek için. Bunu başardık.

Hedefimizin terörizm karşıtlığına odaklanması gerektiğini hep söyledim. Ülkenin inşa edilmesi Afganistan'daki hedeflerimiz arasında değildi.

Günümüzde terör tehdidi daha çok ülkeye yayıldı.

Büyükelçiliğimizi güvenli bir şekilde kapatıp diplomatlarımızı tahliye ettik. Önümüzdeki günlerde ordumuz tahliye edilmesi gereken Afgan vatandaşları ve aile fertlerine yardım edecektir.





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