ABD Başkanı Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kalemi'nin önünde diz çöktüğü fotoğraf gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 19:28
ABD Başkanı Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Özel Kalemi'nin önünde diz çöktüğü fotoğraf gündem oldu
Abone Ol google-news

İsrail basını, Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

Fotoğrafta Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için 'haftanın fotoğrafı' yorumunu yaptı.


Kaynak: Sputnik Türkiye


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler