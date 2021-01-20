ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı
ABD başkanı seçilen Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, görevi devralan Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı. Eşi Melania Trump'la beraber Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı. Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Donald Trump, Florida Palm Beach'e uçacak.
Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak. Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.
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