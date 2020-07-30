ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenlenecek başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısı yaptı.
Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde başkanlık seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimleri olacağını savundu.
Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???" ifadelerini kullandı.
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