ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi.

BBC Türkçe
30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:12
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenlenecek başkanlık seçimlerinin ertelenmesi çağrısı yaptı.

Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde başkanlık seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimleri olacağını savundu.

Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin???" ifadelerini kullandı.


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