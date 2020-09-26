ABD Başkanı Trump boşalan Yüksek Mahkeme yargıcı koltuğu için "Amy Coney Barrett'i aday gösterecek"

26 Eylül 2020 Cumartesi, 15:40







ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünden sonra boşalan koltuğa Amy Coney Barrett'ı aday göstereceği, ABD basınına sızdırıldı.

BBC'nin ABD'deki partneri CBS News'in de teyit ettiği bu ismin, gün içinde Beyaz Saray tarafından resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Liberal kanattaki Ginsburg'ün cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi yeni ismi atamak istediğini söylemişti. Barrett, sosyal muhafazakarların desteğini alıyor.

Başkan'ın aday gösterdiği ismin Senato'da onaylanması gerekiyor.

Beyaz Saray Barrett'ın ismini açıklarsa, ABD'nin en üst düzey mahkemesi olan Yüksek Mahkeme'de muhafazakarlar 6'ya 3 çoğunlukta olacak.

Resmen duyurulduğu takdirde 48 yaşındaki Barrett, Trump'ın bugüne kadar Yüksek Mahkeme'ye atadığı üçüncü isim olacak. Daha önce 2017'de Neil Gorsuch ve 2018'de Brett Kavanaugh'u atamıştı.

Yüksek Mahkeme'deki 9 koltukta oturan yargıçlar, ölümlerine kadar görevde kalıyor. Kararları kamu politikalarını belirleyecek kadar etkili olabiliyor. Daha önce silah kullanımı, kürtaj, kampanya finansmanı ve oy kullanma hakları gibi konularda politikaları belirleyici kararlar almışlardı.

Son yıllarda mahkeme, eşcinsel evliliklerin 50 eyaletin tümünde resmileşmesinde rol oynamış; Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle seyahat yasakları kararını onaylamış ve ABD'de karbon emilimini azaltmayı hedefleyen bir planın ertelenmesine yol açmışlardı.

Amy Coney Barrett, bir süredir Başkan Trump'ın son listesindeydi.

Cumhuriyetçilerin bu isimde uzlaşması halinde, Barrett'ın 3 Kasım seçimi öncesinde veya hemen sonrasında Senato onayını alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Amy Coney Barrett kimdir?

2013'te hakkında çıkan bir makaleye göre Barrett, dindar bir Katolik. Bu da onu, 1973'teki kürtajı ülke genelinde yasal hale getiren Yüksek Mahkeme kararının iptalini isteyen dindar muhafazakarların desteklemesinin en büyük sebeplerinden.

Cinsel ilişkilerin sadece evli ve heteroseksüel çiftler arasında olmasına gerektiğine inanan bir Hristiyan gruba üye olan Barrett, LGBT gruplar tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu sebeple bazı hak örgütleri ve aktivistler, seçilmesinin LGBT haklarına doğrudan tehdit olacağını söylüyor.

Ancak Barrett, inancının işini etkilemediğini savunuyor.

Barrett, Trump'ın sert göçmen karşıtı politikalarını da destekliyor. Aynı zamanda silah kullanımının yaygınlaşması taraftarı.

Indiana'daki Notre Dame Hukuk Fakültesi'nden mezunolan Barrett, 15 yıl boyunca burada öğretim görevlisi olarak çalıştı. Eski bir federal savcıyla evli olan Barrett'in 7 çocuğu var. İki çocuklarını Haiti'den evlatlık almışlardı.