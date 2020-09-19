ABD Başkanı Trump'a ölümcül zehirli paket!
ABD Başkanı Donald Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildiği tespit edildi.
CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre üzerinde alıcı olarak ABD Başkanı Trump yazan ve Beyaz Saray'a gönderilen pakette ölümcül zehir olan risin proteini tespit edildi.
Pakete güvenlik güçleri tarafından el konuldu. Risinin son derece küçük bir miktarı dahi bir yetişkini öldürmeye yetiyor.
Olay sonrası FBI hemen inceleme başlattı.
RİSİN PROTEİNİ NEDİR?
Dünyanın en güçlü zehirlerinden biri keneotu tohumundan elde edilen risin, protein yapısında olan güçlü bir sitotoksin olarak biliniyor.
AKCİĞER YETMEZLİĞİNE SEBEP OLUYOR
Gaz olarak dağılması halinde akciğer yetmezliğine sebep olduğu bilinen madde, patolojik değişikliklere ilk sekiz saatte çıkabilirken, genelde 36-72 saat içerisinde solunum yetmezliğine neden oluyor.
PANZEHİRİ YOK
Anavatanı Hindistan olan Hint yağı bitkisi sütleğengiller familyasından bir bitki türüdür ve Akdeniz iklimin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Risin ise bu bitkinin tohumlarından elde edilmektedir. Bitkinin tohumlarında bulunan risin maddesinin siyanürden 6 bin kat daha zehirli olduğu iddia edilmektedir. Risine maruz kalan bir kişi için herhangi bir panzehir yoktur.
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