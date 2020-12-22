ABD başkanlığına seçilen Biden, kameraların önünde koronavirüs aşısı oldu
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, kameraların önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, canlı yayında Kovid-19’a karşı Pfizer-BioNTech aşısını oldu. Biden’a aşının ilk dozu Delaware eyaletine bağlı Newark’taki ChristianaCare Hastanesi’nde pratisyen hemşire Tabe Masa tarafından vuruldu. Masa’nın Biden’a aşıyı vurmadan önce 3’e kadar saymasını isteyip istemediğini sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zaman hazır olursan devam et" dedi.
Biden, aşının ardından yaptığı konuşmada, "Söylemek istediğim şey, bu insanlara çok şey borçlu olduğumuz. Bilim insanları, ön saflarda çalışanlar, klinik çalışmayı yapanlar, bu inanılmaz. Keşke ne kadar meşgul ve inanılmaz olduğunuzu görmek için tüm hastaneleri dolaşacak vaktimiz olsaydı” dedi.
Biden, "Endişelenecek bir şey yok. İkinci aşıyı olmayı dört gözle bekliyorum" diyerek, Trump yönetiminin, başarılı aşılama çalışmalarının ardından itibarı hak ettiğini kaydetti.
Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Amerikan halkını aşıların güvenli olduğuna ikna etmek için aşıyı canlı yayında olacağını belirterek, "Çizginin önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına aşı olmanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Biden’ın eşi Jill Biden da destek amaçlı Biden’ın yanında yer alırken, Jill Biden’a erken saatlerde aşının yapıldığı öğrenildi.
Biden'ın geçiş ekibinin Sözcüsü Jen Psaki, seçişmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kocası Doug Emhoff'un ise gelecek hafta aşı olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'de 18 Aralık'ta Beyaz Saray’da canlı yayında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı yapılmıştı.
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