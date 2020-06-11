ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'a FETÖ yardım suçundan ceza

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
11 Haziran 2020 Perşembe, 14:27
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. 

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. 

Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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