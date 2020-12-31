ABD, Çavuşoğlu’nun 'S-400'ler için ortak çalışma grubu oluşturuldu' sözlerine yanıt verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile henüz Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubunun kurulmadığını ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu" demişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile henüz Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubunun kurulmadığını, görüşmelerin yaptırımların mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili olduğunu bildirdi.
Sputnik’e demeç veren bakanlık temsilcisi, "CAATSA yaptırımları veya S-400 sisteminin F-35 için arz ettiği tehdidin ‘incelenmesi’ ile ilgili bir çalışma grubu yok" ifadelerini kullandı. Temsilci, "Yaptırımların mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma düzeyinde rutin istişareler yapılıyor" dedi.
ÇAVUŞOĞLU, ABD’DEN TEKLİF GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.
Çavuşoğlu, "Daha önce 'Gelin bir ortak çalışma grubu kuralım' teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi, biz tabiatıyla her zaman diyalogdan yana olduğumuz için bu teklife de 'evet' dedik. Uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı” ifadelerini kullanmıştı.
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