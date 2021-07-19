ABD, Çin'i hedef aldı: Microsoft'a saldırıyorlar
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pekin yönetimi ilk kez, fidye yazılımı saldırılarında ve diğer siber operasyonlarda bilgisayar korsanlarıyla çalışma konusunda hedef gösterildi.
NATO üyeleri de dahil birçok Batılı müttefikin Çin’e karşı yöneltilen bu suçlamalara katıldığı belirtilen açıklamada, Microsoft şirketinin mart ayında siber saldırılar hakkında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığını işaret ettiği ve Çin hükümetinin çoğunlukla özel sektörü hedef almak üzere dünya çapında on binlerce bilgisayarı hacklemek için suç gruplarını istihdam ettiği kaydedildi.
"ÇİN, BİLGİSAYAR KORSANLIĞINI TEŞVİK EDİYOR"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı yazılı açıklamada, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının, hem devlet destekli faaliyetler yürüten hem de kendi finansal kazançları için siber saldırılar gerçekleştiren sözleşmeli bilgisayar korsanlığı sistemini teşvik ettiğini bildirdi.
Blinken, açıklamasında, "Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından maaş alan bu sözleşmeli korsanlar, çalınan fikri mülkiyetler, fidye ödemeleri ve siber güvenlik azaltma çabalarında hükümetlere ve işletmelere milyarlarca dolara mal oldu." ifadesine yer verdi.
Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda da Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile çalıştığı belirtilen Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"DÜZİNELERCE BİLGİSAYAR SİSTEMİ HEDEF ALINDI"
Söz konusu 4 sanığın, şirketler, üniversiteler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere düzinelerce bilgisayar sistemini hedef alan bir bilgisayar korsanlığı girişiminin içinde yer aldığı, ilgili kurumlardan ticari sırları ve bilgileri çalmakla suçlandığı kaydedildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da Çin bilgisayar korsanlığının ABD ve müttefikleri için "büyük bir tehdit" oluşturduğu, Çin'in hedefleri arasında "siyasi, ekonomik, askeri ve eğitim kurumları ile kritik altyapıların" yer aldığı konusunda bir uyarı yayınladı.
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