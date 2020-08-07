ABD Covid-19 nedeniyle ilan ettiği 4. seviye küresel seyahat uyarısını kaldırdı
ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmama çağrısını içeren 4. seviye KÜRESEL seyahat uyarısını kaldırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile iş birliği içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı 4. seviye Küresel Seyahat Uyarısını kaldırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Pandeminin "öngörülemez" doğasından dolayı, ABD vatandaşlarının hala seyahat ederken dikkat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesiyle bakanlığımız sadece belirli ülkelere 1'den 4'e kadar seyahat uyarısı yapılan eski sisteme dönüyor." bilgisi verildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarının seyahat etmek istediği bölgelere yönelik gerekli uyarıları, bakanlığın web sitesinden bulabilecekleri de vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edilmişti.
Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunulan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verilmişti.
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