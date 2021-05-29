ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara'ya ziyarette bulundu

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından Washington’dan Ankara’ya ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmeye ilişkin Ankara ve Washington’dan yapılan açıklamalarda farklı vurgular öne çıktı.

Temaslarına ilişkin önceki gece sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sherman, Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel konular üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti. “4 milyondan fazla mülteciye verdiği desteği sürdüren Türkiye’ye müteşekkiriz. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemine de değindik” dedi.

Önal’ın Sherman ile yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Önal ile Sherman başkanlığında yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sherman, ziyaretinin ikinci gününde ise önce Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle görüştü. Ayrıca Anıtkabir’i ziyaret ederek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Sherman, ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne layık görülen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’ye ödülünü takdim etti.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ TEPKİSİ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan görüşmeye Güllü’nün yanı sıra İstanbul Sözleşmesi müzakerelerinde yer alan Prof. Dr. Feride Acar, Kadın Koalisyonu Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Selma Acuner, KAOS-GL Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Damla Umut Uzun ve ÜniKuir Derneği’nden Melike Balkan da katıldı.

Edinilen bilgiye göre Sherman, kadın ve LBGTİ örgütlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede “insan hakları” vurgusu yaptı.

Sherman’ın görüşmede “ABD Başkanı Biden’ın da söylediği üzere biz ABD olarak sadece Türkiye’nin değil hiçbir imzacı devletin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasını arzu etmiyor, İstanbul Sözleşmesi’nin küresel düzeyde kabul görmesini istiyoruz. Her fırsatta Türk hükümetine İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili kararını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini iletmeye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

Sherman’ın, Kamala Harris’in ilk Amerikan kadın başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekerek “Yeni Amerikan yönetimi olarak insan haklarıyla ilgili tüm meselelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dediği, ayrıca LGBTİ haklarıyla ilgili de “İstanbul Sözleşmesi üzerinden LGBTİ haklarının tartışmaya açılmasından üzüntü duyduk. Bu çerçevede de Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmesi kararı almasını endişeyle karşılıyoruz. LGBTİ hakları, temel insan hakları kapsamındadır. Bunu güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI’

Sherman, kendisine hediye edilen “İstanbul Sözleşmesi Bizim” yazılı maskeyle sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşarak “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden aniden çekilmesi derin bir hayal kırıklığı yarattı. Cinsiyete dayalı şiddetin küresel olarak arttığı ortamda kadın haklarının dünya çapında savunulması her zamankinden daha büyük önem taşıyor” dedi.