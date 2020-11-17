ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrıldı

17 Kasım 2020 Salı, 12:43

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti 1 buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo'yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.

PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan, ziyaret sırasında patrikhane yakınlarında toplanan Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup Pompeo'yu protesto etti.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Pompeo'nun 7 ülke dolaştığını hatırlatarak, "Ama sadece Türkiye'de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Pompeo'nun Türkiye ziyareti sırasında resmi muhataplarıyla görüşmeyecek olması Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pompeo'nun gezi programında İstanbul'da "Rum Patriği Bartholomeos’la, Türkiye ve bölgedeki inanç ve inanç özgürlüğü konusundaki dünya genelindeki güçlü duruşumuzu ve desteğimizi görüşecek" açıklaması yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin, "ABD’nin önce aynaya bakması ve oradaki ırkçılık, İslam düşmanlığına hassasiyet göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD’nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir" demişti.