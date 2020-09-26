ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Selanik’in ardından Girit’teki üssü ziyaret edecek

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Doğu Akdeniz’deki nüfuz ve enerji mücadelesi krizinde Ankara-Atina ekseninde diplomasi trafiği hızlanırken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’da temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Pompeo’nun yarın başlayacak ve 2 Ekim’de sona erecek ziyareti sırasında Yunanistan’ın ardından İtalya, Vatikan ve Hırvatistan’a da gideceği belirtildi. Bir yıldan az bir süre içinde Yunanistan’a ikinci ziyaretini yapacak olan Pompeo, burada Başbakan Kyriakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Pompeo’nun, “Doğu Akdeniz’deki refah, barış ve güvenliğin ilerletilmesi için ABD’nin verdiği ortak taahhüdü yineleyeceği, ABD-Yunanistan arasındaki ilişkilerin son yılların en güçlü seviyesine ulaşmasının liderler tarafından kutlanacağı” belirtildi.

ENERJİ KONUŞULACAK

Buna göre Pompeo, programında önce Selanik kentinde bir bilim ve teknoloji anlaşmasına imza atacak ve enerji sektöründen temsilcilerle enerji çeşitliliği ve Yunanistan’daki altyapı projelerini görüşecek. Ardından Girit’te, Suda Körfezi’nden askeri üste “NATO müttefiki Yunanistan ile ülkesinin güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek üzere” donanma destek faaliyetlerini de ziyaret edecek.

Pompeo’nun iki hafta önce sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret etmesi, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tepkilere neden olmuştu. Trump yönetimi, GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu da 1 Eylül’de kısmen kaldırdığını açıklamıştı. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Avrupa Şubesi Başkanı ve Wisconsin Senatörü Ron Johnson, ABD basınına verdiği demeçte, İncirlik Üssü’nün Girit’e taşınacağını öne sürmüştü. ABD Savunma Bakanlığı iddiayı yalanlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı David Hale, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımları “problemli” olarak nitelendirerek bölgedeki gerilimi yatıştırmak için çaba gösterdiklerini söylemişti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, BM 75. Genel Kurulu’nda video yoluyla yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz konusunda BM ile birlikte çok taraflı bir konferans önerisi yaptığını, bölgedeki aktörlerin çoğunun olumlu cevap verdiğini bildirdi.

‘MACRON’LA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞULDU’

Türkiye’nin Avrupa yapımı SAMP/T hava savunma sistemlerinin temini için Fransa’yla temas kurduğu öne sürüldü. Bloomberg’in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile hafta başında yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa’dan bu sistemlerin ortak üretimine karşı muhalefetini geri çekmesini istedi.

Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’yle, Doğu Akdeniz yüzünden de Fransa ile gerilim yaşadığı bir dönemde ortaya atılan bu iddia, Türk ve Fransız yetkililere dayandırıldı. Elysee’den bir yetkili ise Macron’un bu talebe “Suriye şartı” koştuğunu söyledi. Buna göre Macron, “Avrupa yapımı sistemlerin konuşlandırılmasından önce Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını açıkça izah etmesini” istedi.