ABD Dışişleri Bakanlığı'na ''siber saldırı'' iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 09:28
ABD Dışişleri Bakanlığı'na ''siber saldırı'' iddiası
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ABD'li yayın kuruluşu Fox News, Dışişleri Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığını, Savunma Bakanlığının siber komuta biriminin ise olası ihlal bildirimi yaptığını öne sürdü.

Haberde saldırının iki hafta önce gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Fox News'e açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise güvenlik nedeniyle şu anda iddia edilen siber güvenlik olayının niteliği veya kapsamı hakkında bilgi veremeyeceklerini ifade etti.



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