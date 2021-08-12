ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personeller için önemli bir açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.
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