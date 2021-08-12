ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personeller için önemli bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 21:29
ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliğimizdeki personelin tahliyesi için asker gönderilecek
Abone Ol google-news

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler