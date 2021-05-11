ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları’na ait botlara uyarı ateşi açtı

11 Mayıs 2021 Salı, 09:16

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında bir süredir Hürmüz Boğazı'nda süren gerilime bir yenisi ekledi.

John Kirby, İran avcı botlarının Ohio sınıfı bir güdümlü füze denizaltı olan USS Georgia'ya eşlik eden Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Monterey'in de aralarında bulunduğu 6 ABD askeri gemisine 150 yarda kadar yaklaşması sonucu Maui'nin 50 kalibrelik makineli tüfekler ile 30 el uyarı atışı yaptığını kaydetti.

İran gemilerinin sayısının yakın geçmişe göre daha fazla olduğunu aktaran Kirby, "Bu önemli ve çok agresif davranıyorlardı" ifadelerini kullandı.