ABD emperyalizmine karşı mücadele eden Küba’ya Maduro’dan destek

13 Temmuz 2021 Salı, 09:52

ABD ambargosu nedeniyle ilaç sıkıntısı ve ekonomik krizle boğuşan Sosyalist Küba’da pazar günü, farklı noktalarda hükümet karşıtı eylemler düzenlendi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tam destek verdiğini bildirdi.

Maduro, Küba'da hafta sonu hükümete karşıtı yapılan protesto gösterilerine ilişkin, "Küba'nın devrimci hükümetine tam destek veriyorum" ifadesini kullandı.

Canel ile telefonda konuştuğunu dile getiren Maduro, "Başkan Miguel Diaz Canel'e ve Küba halkına, tam destek. Buradan, Venezuela'dan, kardeşler iyi günlerde olsun, kötü günlerde olsun Küba bu durumun üstesinden gelecek" dedi.

'KÜBA HALKININ MUTSUZLUĞUNUN SEBEBİ ABD'

Diaz-Canel, düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir ekonomi politikası yürüttüğünü vurgulayarak, ABD yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söylemişti.