ABD emperyalizmine karşı mücadele eden Küba’ya Maduro’dan destek
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Küba Devlet Başkanı Canel'e destek
ABD ambargosu nedeniyle ilaç sıkıntısı ve ekonomik krizle boğuşan Sosyalist Küba’da pazar günü, farklı noktalarda hükümet karşıtı eylemler düzenlendi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşı Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tam destek verdiğini bildirdi.
Maduro, Küba'da hafta sonu hükümete karşıtı yapılan protesto gösterilerine ilişkin, "Küba'nın devrimci hükümetine tam destek veriyorum" ifadesini kullandı.
Canel ile telefonda konuştuğunu dile getiren Maduro, "Başkan Miguel Diaz Canel'e ve Küba halkına, tam destek. Buradan, Venezuela'dan, kardeşler iyi günlerde olsun, kötü günlerde olsun Küba bu durumun üstesinden gelecek" dedi.
'KÜBA HALKININ MUTSUZLUĞUNUN SEBEBİ ABD'
Diaz-Canel, düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.
Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir ekonomi politikası yürüttüğünü vurgulayarak, ABD yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söylemişti.
Video Haberler
- Bursa'da meydan kavgası kamerada
- Fren yerine gaza bastı, 5 metreden aşağı uçtu
- Kırgızistan’da sel: 6 ölü, 2 kayıp
- Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
- Taciz iddiası! Damat ve gelin tarafı birbirine girdi
- Yolcu otobüsüyle İBB aracı çarpıştı: 4 yaralı
- Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Seçmeninden MHP'ye rest
- Erdoğan bayram tatili süresini açıkladı
- Yunanistan'dan büyük skandal!
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- 'Bataklık'tan geriye kalan '5 milyon dolar'
- Garipoğlu ailesinin bir skandal fotoğrafı daha çıktı!
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'