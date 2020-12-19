ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın Covid-19 aşısına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımını onayladı.
Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.
Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.
Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.
ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.
FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermişti.
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.
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