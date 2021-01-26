ABD Hazine Bakanı'nın Özel Kalem Müdürü bir Türk oldu

26 Ocak 2021 Salı, 09:53

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı. Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu. Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı. Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtilmişti.

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.