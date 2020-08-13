ABD: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir tankeri alıkoydu
ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerini kısa süreliğine alıkoyduğunu iddia etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması özel kuvvetlerinin helikopterden Liberya bandıralı MV Wila adlı petrol tankerine halatla indiğini gösteren siyah beyaz bir video yayımladı. CENTCOM, İran donanma gemilerinin de Liberya'ya ait petrol tankerini alıkoyma sürecinde yer aldığını belirtti.
ABD ordusundan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İran'ın söz konusu petrol tankerini yaklaşık 5 saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını söylerken, alıkoyma öncesinde, süresince veya sonrasında tankerden tehlike çağrısı yapılmadığını belirtti.
İran'ın, petrol tankerini Sikorsky SH-3 Sea King tipi helikopterle alıkoyduğu düşünülüyor. Tankerin hangi sebeple alıkonulduğu henüz bilinmiyor.
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