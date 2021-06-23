ABD istihbaratının tahminine göre Afgan hükümeti ABD'nin çekilmesinden 6 ay sonra çökebilir

23 Haziran 2021 Çarşamba, 21:30

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgisi olan yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan istihbarat teşkilatlarının, Taliban'ın geçen hafta kuzey Afganistan'da birçok ilçeyi ele geçirmesiyle birlikte daha önceki iyimser tahminlerini revize ettiği kaydedildi.

Haberde, istihbarat uzmanlarının, ABD’nin Afganistan’dan tamamen çekilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin 6 ay ile 2 yıl içinde yıkılacağına inandığı ifade edildi.

ABD istihbaratının daha önce bildirilmeyen bu yeni değerlendirmesinin ABD ordusu tarafından öngörülen analizle daha uyumlu hale geldiğine işaret edilerek, Afganistan'dan güvenli çıkış için ABD askerlerinin geri çekilmesinin yavaşlatılması gerektiği savunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, dün yaptığı açıklamada, Afganistan'dan 763 C-17 uçağı yükü kadar ekipman çıkarıldığını ve çekilmenin yarıdan fazlasının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki 6 askeri tesisi Afgan ulusal ordusuna teslim ettiği belirtilerek, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 50'den fazla tamamlandığını tahmin ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Komutanlık, çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

ABD önceki Başkan Donald Trump döneminde Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

İÇ SAVAŞ SİNYALLERİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’da 81 ilçe merkezinin Taliban’ın elinde bulunduğunu ve bunlardan 30 ile 40’ının son iki ayda el değiştirdiğini açıkladı.

ABD Afganistan’daki askeri birliklerini çekerken Taliban’ın ilerleyişi sürüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan’daki 419 ilçe merkezinden 81’inin Taliban’ın eline geçtiğini söyledi.

Milley, "Bunlardan 50’si daha önce düşmüştü, 30 ile 40’ı da son iki ayda düştü. Bunun yanı sıra herhangi bir il merkezi henüz Taliban’ın eline geçmiş değil." ifadelerini kullandı.

Milley ayrıca, Afgan ordusu ve polis teşkilatında halen 300 bin kişinin görevli olduğunu belirterek ABD ordusunun çekilmesinden sonra iç savaş veya siyasi uzlaşma dahil, pek çok senaryonun mümkün olduğunu belirtti.