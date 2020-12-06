ABD, Japonya ve Fransa ilk kez ortak tatbikat yapacak

06 Aralık 2020 Pazar, 15:42

Japon medyasında yer alan haberlerde Japonya, Fransa ve ABD’nin önümüzdeki yıl mayıs ayında ilk kez bir birlikte bir askeri tatbikat düzenleyecekleri öne sürüldü. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, tatbikat, Çin’in bölgede askeri faaliyetlerini arttırması üzerine yapılacak olması ve ilk kez düzenlenecek olması açısından dikkat çekiyor.

Sankei gazetesinin haberine göre, Japonya ve Fransa ve ABD ordusunun yer alacağı üçlü tatbikat Japonya’nın yerleşim olmayan ada bölgelerinde düzenlenecek. Aslen olası bir doğal felaket sonrasına ilişkin senaryolar üzerine kurulacak tatbikat da aynı zaman da bir saldırıya karşı savunma eylemi denemeleri de yapılacak.

Gazetede yer alan haberde, tatbikatın aslen Çin’in, Doğu Çin Denizi’nde Japonya’ya ait adaların olduğu bölgede hak iddia etmesine karşı yapılacağı belirtildi.