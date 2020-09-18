ABD Katar'ı 'NATO dışı önemli müttefik' ilan edecek
Türkiye'nin de son dönemde yakın ilişki içinde olduğu Katar'ın ABD tarafından "NATO dışı önemli müttefik” ilan edileceği belirtiliyor.
ABD yönetiminden üst düzey yetkili, Washington’un Katar’ı “NATO dışı önemli müttefik” olarak ilan etmeyi planladığını açıkladı. ABD, bu statüyü verdiği ülkelere savunma alanında ticaret ve güvenlik işbirliği alanlarında bazı kolaylıklar sağlıyor.
VOA Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Arap Körfezi işlerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Timothy Lenderking, gazetecilere telekonferans üzerinden verdiği brifingde, “Umuyoruz Katar’ı NATO dışı önemli müttefik olarak kabul etme yönünde adım atacağız” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani dahil olmak üzere Amerikalı ve Katarlı yetkililer bu hafta içerisinde Washington’da görüşmeler yapmıştı.
“NATO dışı önemli müttefik” statüsü verilen ülkeler, üretim fazlası malzemeler, satış işlemlerinin hızlandırılması ve eğitimde öncelikli işbirliği dahil, Amerikan askeri teçhizatı ve teknolojisine hızlandırılmış ve ayrıcalıklı erişim hakkına sahip oluyor.
17 ülke bu statüye sahip. Bu ülkeler arasında Arap Körfezi ülkeleri Kuveyt ve ABD Donanması 9’uncu Filo’ya ev sahipliği yapan Bahreyn de yer alıyor.
Video Haberler
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi