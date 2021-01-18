ABD Kongre binasında alarm verildi

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

AA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 18:52
ABD Kongre binasında alarm verildi
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ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi. 

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı. 

Ayrıca, Joe Biden'ın yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi. 

Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı. 


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