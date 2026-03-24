Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 9. celse: Resul Emrah Şahan savunma yapıyor! İşte ilk sözleri...

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB Davası'nda 3. haftaya girildi.

Yargılama bugün, 9. celse ile devam ediyor.

Dava bugün Şişli Belediyesi’ne yönelik suçlamalarla devam edecek. İlk olarak Şişli Belediyesi'nde danışman olarak görev yapmış olan Altan Ertürk savunma yaptı. Daha sonra ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunmasına başladı.

İşte, duruşmada anbean yaşananlar...

Savunma yapmaya başlayan Şahan şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikâye böyle bitmeyecek. Sizler bu ülkenin geleceği için oradasınız, millet sizinle, "dayanın oğlum" diye Erzurum’dan mektup yazan Hanife teyzemin direnciyle karşınızdayım. Tam 1 senedir. Tam 1 senedir ya. Önünüze konan kâğıtlar, sorgular, “Bana suçlusun” diyor. Dönüp diyorum ki neyle suçlu bilmiyorum, suçlusun ispat et diyor. Tam da bu boşluğa karşı savunma yapıyorum.

Düşmanca davranan bir yapının kurguladığı oyuna hep birlikte zorlanıyoruz burada. Ama başlamadan şunu söylüyorum: Burada onlarca evladı, anneyi, babayı, aileyi ayrı düşüren, gözyaşı döktüren, suçsuz yere bizi evlatlarımızdan ayrı düşüren, uzak tutan herkes bu divanda değilse, milletin vicdanında ama en önemlisi, ama en önemlisi ulu divanda hesap verecektir.

5,5 yaşındaki kızımdan beni ayrı koyan her kul aklına bunu koysun. Fakat aklı olanın imanı olur. Doğruyu yanlıştan ayırmak, akıl kadar vicdan işidir. Benim devletimi mahkemelerinde beklentim tam da budur işte. Doğruyu yanlıştan ayıran bir akıl ve vicdanla karar vermesidir.

Sayın Başkanım, değerli mahkeme heyeti, size kendim açımdan süreç nasıl başladı, anlatmak isterim. 19 Mart sabahının ilk saatlerinde, TEM ile Kent Sular kapsamında terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alındım. PKK’ya yardım suçlamasıyla gözaltına alındım.

Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı, 11 aylık belediye başkanı olarak maruz kaldığım bu gözaltı, bu tutuklama yöntemi ne akla ne vicdana ne de hukuka sığar. Sadece ben değil, İstanbul seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, bürokrat arkadaşlarımız, tüm belediye başkanı arkadaşlarım, devlet koltuğunda oturan tüm bürokratlar, bu yöntem incitici ve onur kırıcıdır.

Devlet adabından beklenen bu değildir. Bakın sayın başkanım, ben bürokrat kökenli belediye başkanıyım. Bunun önemini Şişli belediye başkanıyken daha da iyi gördüm, hissettim, tecrübe ettim. Kurumların birbiriyle olan diyaloğu, bürokrasinin birbiriyle olan diyaloğu, devlet koltuğundaki insanların, kişi bağımsız birbiriyle olan diyaloğu, örneğin Şişli Belediyesi ile Çağlayan Adliyesi komşu kurumlardır. Birbirinin külüne muhtaçtır. Yani o kadar simgesel bir örnek vereyim ki mesela Çağlayan Adliyesi’nin olduğu parsel Şişli Belediyesi’nindir. Zamanında o vermiştir hazineye o parseli. Benim zamanımda da, benim başkanlık dönemimde de bu diyaloglar devam etti."