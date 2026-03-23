Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Ümraniye’de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kundakçı, Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kundakçı’nın cenazesi, dün memleketi Sakarya’da toprağa verilmişti. Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, türkücü İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu toplam 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerden B.K., savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"19.03.2026 günü İstanbul ili Ümraniye ilçemizde Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereksinimi doğmuştur.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren kişi ve olaya dahil olanlar ile bu şüphelilerin kaçmasına, delillerin gizlenmesine yardımcı olduğu değerlendirilen şüpheliler yapılan titiz soruşturma sonucu delilleri ile birlikte yakalanmışlardır.

Elde edilen deliller doğrultusunda (B. K.) isimli şüpheli delil durumuna göre herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, (A.Ö.) ve (Z.K.) isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.

(A.K), (A.T.), (M.R.), (H.C.A.), (M.K.), (E.T.) ve (İ.Y.) isimli şüpheliler tutuklanmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu sonrası tüm şüpheliler atılı suçlamalardan tutuklanmışlardır."