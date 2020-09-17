ABD koronavirüs aşısı için tarih verdi

17 Eylül 2020 Perşembe, 08:31

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 vakalarında hastaneye kaldırılan 15-49 yaş arasındaki vaka sayısının artış gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de günlük vaka sayısı 8 Mayıs'tan beri en yüksek seviyeyi gördü. ABD'nin en önemli sağlık kuruluşu CDC'nin direktörü ise, "Aşı ancak 2021'de hazır olur" dedi.

2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir pandemi halini alan koronavirüste vaka sayısı 30 milyonu geçti… Resmi verilere göre toplam vaka sayısı 30 milyonu geçerken Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 945 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticileri dün akşam saatlerinde sanal bir basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri ve yeni bulguları kamuoyu ile paylaştı.

DSÖ’de görevli Dr. Maria Van Kerkhove, Covid-19 hastalarının ortalama yaşının düştüğünü söyledi. Van Kerkhove, “Koronavirüsü sebebiyle hastaneye kaldırılan 15-49 yaş aralığındaki hasta sayısı artıyor. Bu kişilerin influenza ve Covid-19’u aynı anda taşıma olasılıkları da var” ifadesini kullandı.

COVID-19’UN VERDİĞİ HASARI HENÜZ BİLMİYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü’nden görüşmeye katılan Dr. Mike Ryan ise, “Güney yarım kürede grip sezonu görece hafif geçti, fakat durum çok çabuk değişebilir. Umarım kuzey yarım küre için bir umut olur, fakat bu işin garantisi yok” yorumunu yaptı. Güney Amerika’da sayıların halen yüksek olduğunu söyleyen Ryan, vaka sayısındaki artışta ciddi dalgalanmaların artık olmadığını da dile getirdi.

Dr. Mike Ryan, koronavirüsün etkisinin çok büyük olduğunu ve insan sağlığına karşı çok ağır olduğunu söylerken, “Tam etkilerini henüz bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜNE ACI UYARI

Güney Amerika ülkelerinin normalleşmeye çok erken başladığını söyleyen DSÖ’nün Bölge Direktörü Carissa Etienne, “Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki bölgede son 2 haftada vaka sayısı 10 kat arttı. Meksika’nın bazı bölgelerinde ölüm oranı da artıyor ve Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ile birlikte Arjantin’de de benzer bir trend var” ifadesini kullandı.

Etienne, “Her ne kadar dünya koronavirüs için güvenli bir aşı geliştirmek için yarışsa da, etkili ve kapsamlı bir aşının hemen hazır olduğu hissine kapılmamalıyız. Normalleşmeye erken başlamak virüsün yayılması için alan sağlar ve toplumumuzu büyük bir risk içine sokar. Bu durumda Avrupa’dan başka bir yere bakmaya gerek yok” dedi.

Reuters’ın verilerine göre Güney Amerika ve Meksika’da yaklaşık 8.4 milyon koronavirüs vakası kayıtlara geçerken, 314 binden fazla insan da yaşamını yitirdi.

ABD’DEN AŞI TARİHİ: 2021’İ ANCAK BULUR

ABD’nin en önemli sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Direktörü Robert Redfield dün ABD Senatosu’ndaki bir panele katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Senato’ya konuşan Redfield, koronavirüs aşısının Amerikan halkının geneline hazır olması için en az 1 yıla ihtiyaç olduğunu duyurdu. Redfield, ABD Başkanı Trump’ın aşının Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce hazır olacağına dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TÜRKİYE MAYIS’TAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Koronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri ve bilgileri Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Bakan Koca, “Bugünkü hasta sayımız 1771. Bugün hayatını kaybeden hasta sayımız 63. Zatürre oranımız yüzde 7,1. Yüzde 29-30'lardan bu orana inmiş oldu, dört kat zatürre oranı düştü” açıklamasını yaptı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de günlük vaka sayısı 8 Mayıs’tan beri en yüksek seviyeye çıktı. 8 Mayıs’ta Türkiye’de 1848 yeni vaka açıklanmıştı.