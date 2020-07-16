ABD mahkemesinden Türk çeliği lehine karar çıktı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 12:52

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD'nin Türkiye'den ithal çelik ürünlerine uygulamış olduğu yüzde 25 ek verginin anayasaya aykırı olduğuna hükmederken; Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türk çelikçilerin zararının iadesini talep edeceklerini duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesi ile yürüttüğü Section 232 incelemesi kapsamında çelik ithalatına Mart 2018'de yüzde 25 ilave vergi getirmişti. ABD, Ağustos 2018'de ise bu oranı Türkiye için yüzde 50'ye kadar yükseltmişti. Bu oran Mayıs 2019'da ise tekrar yüzde 25'e düşürülmüştü. Böylece yaklaşık dokuz ay boyunca ABD, sadece Türkiye'den yaptığı çelik ürünleri ithalatına mahsus yüzde 25 ek vergi uygulamıştı.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan yaptığı açıklamada, "Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Trump’ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ

Aslan, dava temyize gitmezse doğan zararın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceklerini; temyiz yolu olması halinde ise aynı başvuruyu üst mahkemelere de taşıyacaklarını söyledi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2017'de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüztde 15'i ABD'ye gerçekleştiriliyordu. Bu oranbugün ise yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor.

ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.

Mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade eden Aslan, "Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018'de 8.5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi" dedi.

Öte yandan Borusan Mannesmann da dün KAP'a yaptığı açıklamada, Section 232 vergileri ile ilgili ABD'ye açılan dava kapsamında ABD gümrük otoritesinden 14 milyon dolar iade almaya hak kazandığını duyurdu.