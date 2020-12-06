ABD, Rusya ile enerji hattına karşı

06 Aralık 2020 Pazar, 12:21

Almanya’da yayımlanan Handelsblatt’a açıklamalarda bulunan Quinville, “Almanya ve Avrupa Birliği tarafından, boru hattının inşaatı ile ilgili moratoryum ilan edilmesi için şu an doğru bir zaman” ifadesini kullandı.

Böyle bir kararın Avrupa adına, “Rusya’nın süregelen kötücül tavrını daha fazla kabul etmeme” yönünde güçlü bir işaret olacağını savunan Büyükelçi, Kuzey Akım 2’nin sadece ekonomik bir proje olmadığını, aynı zamanda “Kremlin’in, Ukrayna’yı pas geçmek ve Avrupa’yı bölmek için kullandığı bir araç” olduğunu öne sürdü.

ABD YASA TASARISI RUSYA’YA YAPTIRIMLARI DA İÇERİYOR

DW’nin haberine göre, ABD Kongresi’nde görüşülecek Türkiye’ye yaptırımlar da içeren 740 milyar dolarlık ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Rusya’ya Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyordu. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.

Daha önce de Trump cephesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel yönetimine Rusya ile boru hattı projesini durdurması yönünde çıkışlar yapmıştı.