ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e gelişine protesto

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:37

Beşiktaş Barbaros Heykeli önünde bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri eylemde, “Yankee Go Home” yazılı dövizler ve “Katil ABD, ülkemizden, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den Defol” yazılı pankart açtı.

HKP İstanbul İl Yöneticisi Durmuş Kaygusuz yaptığı açıklamada, “ABD Emperyalizmine karşı yüzyıl önce verdiğimiz gibi bir Kurtuluş Savaşı, İkinci Kurtuluş Savaşı vereceğiz ve bir daha topraklarımıza ayak basmamak üzere defedeceğiz onları!” dedi.

Kaygusuz, ABD’nin Yugoslavya’ya, Irak’a, Afganistan’a, Libya’ya ve Suriye’ye saldırdığını belirtti. Kaygusuz, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben Büyük Ortadoğu Projesinin Eşbaşkanıyım” sözlerini hatırlattı. ABD Savaş Gemilerinin savaş körüklemek amacıyla ülkemize geldiği belirten Kaygusuz, AKP iktidarının savaş gemilerine karşı seslerini çıkartmadığını vurguladı.

“ULUSLAR ARASI HUKUK BU OLAYIN NERESİNDEDİR?”

ABD’nin savaştan, kandan beslediğini söyleyen Kaygusuz, “ABD Emperyalizmi, hangi hak ve güçle, kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta olan iki ülkenin arasında yaşananlara karşı ülkesinin savaş gemilerini Karadeniz’e göndermektedir? ABD Emperyalizmi, bu ülkelerden biri dahi katliam örgütü olan NATO üyesi değilken, neye dayanarak savaş çığırtkanlığı yapıp ülkeleri tehdit etmektedir? Uluslararası Hukuk bu olayın neresindedir?” dedi. ABD’nin Boğazlarımızdan savaş gemisini geçiriyor olmasını ülkemiz açısından felaket olduğunu vurgulayan Kaygusuz, “Ancak belli ki bu felaket ülkemizdeki Amerikancı iktidar AKP için bu bir sorun oluşturmamaktadır. Çünkü onlar ABD Emperyalizminin hizmetkârı durumundadır” dedi.

Kaygusuz, AKP iktidarının ABD savaş gemilerinin Boğazlarımızdan geçmesine ses çıkmadığını belirterek, “Unutulmamalıdır ki Karadeniz’de bir savaş ihtimali varken, AKP iktidarı çok az bir zaman önce asıl niyetini; Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden çekilebiliriz, diyerek göstermiştir. Aslında bu, niyetlerinin açıkça beyanı olmuştur. AKP iktidarı, Montrö Sözleşmesi’nden çekilerek ABD Emperyalistlerine ne derece bağlı olduğunu gösterecektir. Ve tabii karşılığında iktidarda biraz daha kalmaları sağlanarak mükâfatlarını da alacaklardır” dedi. Kaygusuz, Montrö Sözleşmesi’nin arkasından dolanarak Kanal İstanbul’dan ABD ve NATO savaş gemilerinin geçeceği belirtti.

“VATAN TOPRAKLARIMIZI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

HKP İstanbul İl Yöneticisi Durmuş Kaygusuz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ancak tüm bu saldırganlığa, ihanete ve ABD Emperyalizminin kışkırtmalarına karşı, savaş gemilerini ülkemizin Boğazlar’ından geçirmelerine karşı, aynen 1968 yılında 6. Filo’ya karşı duran Gerçek Devrimciler olduğu gibi; bugün de biz yani Halkın Kurtuluş Partililer vardır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bizler; ABD Emperyalistlerinin Boğazlarımızı savaş gemileri için “kısa yol” olarak görmesine karşı, Batılı Emperyalistlere karşı elde silah savaşarak kazandığımız denizlerimizden, topraklarımızdan emperyalist çıkarları için güle oynaya geçmesine karşı buradayız! ABD Emperyalizminin saldırganlığına karşı buradayız! Vatan topraklarımızı savunmak için buradayız! Aynen 6. Filo’ya karşı mücadele eden devrimciler gibi biz de buradayız!”

Basın açıklaması sırasında HKP üyeleri, “Montrö’ye İhanet, Vatana İhanettir”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Katil ABD Karadeniz’den Defol”, “Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sloganları attı.