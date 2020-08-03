ABD - Taliban anlaşmasına muhalefet eden IŞİD Afganistan'da cezaevine saldırdı: 13 ölü

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:49

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, bir saldırganın daha bulunduğunun düşünüldüğünü ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Hogyani, saldırılarda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

NY Times'ın haberine göre saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD - TALİBAN ÇATLAĞI

Pazartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırı, terörle iltisaklı bazı mahkumların hapishaneden çıkarılması, barış anlaşması ve Afganistan'da uzun yıllardır devam eden savaşı sona erdirme çabalarının öne çıktığı günlerde meydana geldi.

Şubat ayında, ABD ile Taliban arasında varılan bir anlaşma uyarınca serbest bırakılacak mahkumlara ilişkin yaşanan anlaşmazlıklar, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki doğrudan görüşmelerin başlamasını ertelemişti.

Hükümet güçlerine karşı savaşan diğer terörist gruplar bu anlaşmaya taraf değildi ve bunlardan biri olan IŞİD, Pazar günü Amaq haber ajansı aracılığıyla saldırının sorumluluğunu üstlendi.