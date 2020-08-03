IŞİD Afganistan'da bir hapishaneyi ele geçirdi: Yüzlerce mahkum kayıp!
Afganistan'ın Celalabad kentindeki bir hapishaneyi ele geçiren IŞİD, yüzlerce mahkumun hapisten kaçışına aracılık etti. Afgan güçleriyle IŞİD arasında yaşanan çatışmalarda en az 29 kişinin öldüğü belirtildi.
Nangarhar eyaleti valisinin sözcüsü Attaullah Khugyani'ye göre, terör örgütü IŞİD tarafından Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki bir cezaevine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası 1.793 mahkumun 1.025'inden fazlası kaçmaya çalıştı ve yeniden yakalandı; 300 mahkum ise cezaevinden kaçmayı başardı.
NE OLMUŞTU?
Pazar akşamı hapisanenin girişinde bombalı araçla saldırı düzenleyen IŞİD militanları, bu şekilde hapisane güvenliğini devre dışı bıraktı, sabaha dek süren çatışmaların ardından hapisaneyi ele geçiren IŞİD militanları, taraftarlarının hapisaneden kaçmasını sağladı.
Afgan özel kuvvetlerinin bölgeye intikal etmesiyle hapisane geri alındı. Yapılan resmi açıklamaya göre, olayda aralarında militanlar, siviller ve hükümet güçlerine mensup güvenlik görevlilerinin de olduğu 29 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.
AFGANİSTAN'DAKİ IŞİD VARLIĞI
Geçen ay yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporuna göre, Afganistan'da yaklaşık 2.200 IŞİD üyesi bulunuyor. Örgüt geçmişe kıyasla daha dar bir alanı kontrol etmesi ve önderlik sorunları yaşamasına karşın halihazırda bu tarz büyük çaplı saldırılar düzenleyebiliyor.
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