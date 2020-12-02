ABD, Türkiye'den ‘Muhteşem bir ortaklık’ istiyor

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

NATO dışişleri bakanlarının iki gün sürecek toplantısı dün başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da video konferans aracılığıyla katılıyor. Fransa’nın Türkiye’nin NATO içindeki varlığının sorgulanmasını gündeme getirmeyi planladığı belirtiliyor. ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise Türkiye’nin ittifakın birliği için “sorun teşkil eden eylemleri” olduğunu savunarak Ankara’nın S-400 kararından geri adım atmasını beklediklerini söyledi.

‘MUHTEŞEM MÜTTEFİK’!

Hutchison, “Türkiye’den bir kez daha, geçmişte olduğu gibi muhteşem bir müttefik olmasını istiyoruz” dedi. Zirve öncesi online bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İttifakın henüz tarihi kesinleşmeyen, ancak 2021 başında yapılacak zirve toplantısına, özellikle ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi başta olmak üzere, pek çok önemli konuyu tartışmak için, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ı davet ettiğini” söyledi.