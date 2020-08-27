ABD Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi
ABD Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde Türkiye’nin durumunu güncelledi.
Bakanlık Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde salgın riskinin arttığını, mecburi bir seyahat durumunda da bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, kendi vatandaşlarına yaptığı ‘küresel seyahat uyarısı’ listesinde Türkiye’nin durumunu güncelledi. Bakanlık Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde salgın riskinin arttığını, mecburi bir seyahat durumunda da bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.
12 İL LİSTEDEN ÇIKARILDI
Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye’ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4’üncü seviye olan ‘gitmeyin’ uyarısı yapıldı.
Diğer yandan 6 Ağustos’taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkat çekti.
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