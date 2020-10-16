ABD ve Avrupa'da Twitter'a erişim sorunu
ABD'nin New York ve Los Angeles dahil olmak üzere doğu ve batı bölgeleri ve Avrupa ülkelerinde Twitter'a erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Downdetector web sitesine göre ABD ve Avrupa'dan Twitter kullanıcıları, platforma erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.
Kullanıcıların yaklaşık yüzde 60'ı web sitesine erişimde sorun yaşadığını, yüzde 27'si ise platforma iPhone ve iPad uygulamalarından erişemediğini belirtti.
Bununla birlikte Türkiye'de de platforma erişim sorunu yaşanıyor.
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