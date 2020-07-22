ABD, Venezuela Adalet Divanı Başkanı'nın yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül koydu
Pompeo, yolsuzlukla suçlanan Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı’na ABD'nin yaptırım uyguladığını ve tutuklanmasına yönelik iş birliği için 5 milyon dolar ödül belirlediklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı Maikel Jose Moreno Perez’e ABD tarafından yaptırım uygulandığını ve tutuklanması için iş birliği yapanlara ödül verileceğini ifade etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Pompeo, "Bugün, Sınır Ötesi Örgütlü Suç Programı kapsamında, Venezuela uyruklularının tutuklanması veya mahkum edilmesine yardımcı olan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül ilan ediyorum. dedi.
Pompeo, Moreno Perez ve eşinin önemli yolsuzluklara karıştıklarını, Venezuela'daki davalarda para veya mal karşılığında yolsuzluk yaptıklarını iddia etti.
ABD, yolsuzlukla mücadelede ve demokrasinin barışçıl bir şekilde restorasyonu için Venezuela halkı ile birlikte olmaya devam ediyor.'' ifadelerini kullanan Pompeo, Perez'in alt mahkeme hakimlerini, bazı sanıkların salıverilmesi veya davaların reddedilmesi gibi konularda yönlendirdiğini, 20'den fazla davada, rüşvet aldığı taraf lehine karar aldırttığını ileri sürdü.
MORENO PEREZ KİMDİR?
Independent Türkçe'nin haberine göre, Venezuela Yüksek Adalet Divanı Başkanı olan Maikel Jose Moreno Perez, 12 Mart 2020'de Florida Güney Bölgesi Mahkemesinde rüşvetle ilgili kara para aklama suçlarıyla açılan federal bir davada suçlanmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı Mayıs 2017'de Moreno Perez'i Venezuela ile ilgili 13692 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca yaptırım listesine almıştı.
Bugünkü yaptırım kararı sonrasında, Moreno Perez ve eşinin ABD'ye girişleri süresiz olarak askıya alınmış olacak.
Video Haberler
- Yılanların aşk dansı böyle görüntülendi
- Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri
- Dev balina için 36 saatlik mücadele kamerada
- 'WhatsApp'tan haberleşiyorlar! Skandal görüntüler
- Antalya'da orman yangını
- Kamyon iki aracı biçip binanın duvarına vurdu
- İstanbul'da çocuğa taciz iddiasına linç girişimi
- Dünya’ya gittikçe yaklaşmakta! Bursa'dan görüntülendi
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e: Haddini aşıp da...
- Şevval Sam ve Kalben'den Pınar Gültekin tepkisi