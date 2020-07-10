ABD Yüksek Mahkemesi: Oklahoma eyaletinin yarısı Amerikan yerlilerinin toprağı
ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yaklaşık yarısının Amerikan yerlilerinin toprağı olduğuna hükmetti. Mahkeme, dörde karşı beş oyla, eyaletin ikinci büyük kenti Tulsa'yı da kapsayan doğu kesiminin rezervasyon bölgesine ait olduğuna karar verdi.
ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma eyaletinin yaklaşık yarısının Amerikan yerlilerinin toprağı olduğuna hükmetti.
Mahkeme, dörde karşı beş oyla, eyaletin ikinci büyük kenti Tulsa'yı da kapsayan doğu kesiminin rezervasyon bölgesine ait olduğuna karar verdi.
Karar, 1997'de dört yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzden hüküm giyen Jimcy McGirt adlı 71 yaşındaki bir Amerikan yerlisinin bu toprakların Muscogee (Creek) kabilesine ait olduğunu söyleyerek eyalet mahkemesinin yargı yetkisine itirazı sonucunda alındı.
Mahkeme, Creek dahil beş kabilenin Oklahoma'ya sürüldüğü Amerikan yerlilerinin techiri sırasında Amerikan Hükümeti'nin bu toprakların yerli halklara ait olduğunu beyan ettiğini ve Kongre'nin, sonrasında bunu geçersiz sayan bir kararı olmadığını belirtti.
'EYALET VERGİLERİNDEN MUAF OLABİLİRLER'
Yüksek Mahkeme'nin kararıyla daha önce eyalet mahkemelerinde hüküm giyen yerliler, bu kararlara itiraz edebilecek.
Üç milyon dönümlük bir alanı kapsayan bu topraklarda yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Bunların yüzde 15'ini Amerikan yerlileri oluşturuyor.
Reuters ajansına göre mahkemenin kararıyla yerliler eyalet vergilerinden de muaf olabilecek. Daha önce eyalet mahkemelerinde hüküm giyenler karara itiraz edebilecek.
Bu topraklar içindeki hapishanelerde 1887 Amerikan yerlisi mahkumun olduğu ancak bu kişilerden sadece 10'da birinin federal mahkemelerde yeniden yargılanabileceği tahmin ediliyor.
TECAVÜZ DAVASINDA KARAR BOZULDU
Yüksek Mahkeme davayı açan Seminole kabilesi üyesi McGirt'in hapis cezasını da bozdu. McGirt'in hâlâ federal mahkemede yargılanabileceği belirtiliyor.
Jimcy McGirt, Yüksek Mahkeme'deki davada suçunu reddetmedi sadece eyalet mahkemelerinin yetkisi olmadığı için federal mahkemede yargılanması gerektiğini söylemişti.
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