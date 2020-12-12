ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.
ABD'de Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı ve asıl kazananın kendi olduğu yönündeki iddiaları sürerken, Yüksek Mahkeme'den kritik bir karar geldi.
Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını bugün açıkladı.
Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden'ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedildi.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.
Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava reddedilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- Bursa'da deprem
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- Bursa'da deprem
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto