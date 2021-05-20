Abdallar parti kurdu: Doğuş Partisi

20 Mayıs 2021 Perşembe, 13:52

Geçimlerini çoğunlukla davul-zurna çalarak ya da kağıt toplayıcılığı yaparak sağlayan ve kimi bölgelerde göçebe olarak yaşayan “Abdal Topluluğu” parti kurdu. İçişleri Bakanlığı’ndaki işlemleri uzun süren Doğuş Partisi'nin kuruluşunu duyuran Genel Başkanı Mahmut Karalar, medyanın kendilerine yer vermesini isterken, 41 ilde örgütlenerek medyada yer verilen partilerden daha fazla oy alacaklarını söyleyip, aksi bir durumda partiyi kapatacağını belirtti.

'KENDİ ÇABALARIMIZ İLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Karalar, "Yeni kurulan birçok siyasi parti basında geniş yer buluyor. Basınımız onları yükseltiyor ancak bizim gibi partileri de görmezden geliyor. Siz bizleri görmezseniz biz de kendi çabalarımız ile mücadele ediyoruz. Ne yazık ki basının bizlere desteği olmuyor ve basınımıza şunu söylemek istiyoruz. Gelin birlik olalım, halkın partisi olalım, halkın basını olalım. Basında çokça gündeme gelen partiler… Eğer biz 41 ilde örgütlenip onlar bizden çok oy alırsa ben Doğuş Partisi’ni kapatacağım" dedi.

'BİZ EZİLDİK PARTİMİZ HİÇ KİMSEYİ HOR GÖRMEYECEK'

Karalar ezilen ve hor görülen bir topluluk olarak görüldüklerini ileri sürerek, partilerinin amacını “Bizim asıl amacımız ülkemize, vatanımıza milletimize hayırlı bir parti olması. Biz ezildik ve hiçbir zaman partimiz ırkçılık yapmayacak. Hiç kimseyi hor görmeyecek; ikinci, üçüncü sınıf insan olarak görmeyecek. Gariban insanlarımız bizlerden aday olabilecek. Halkın seçtiği insanlar bizden aday olacak. Hiçbir zaman torpilcilik, ayırımcılık, daha çok şeyler söylemek istemiyorum. Biz halkın partisi olmak istiyoruz" diyerek açıkladı.

Karalar, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün, Doğuş Parti’mizin resmi olarak kurulduğu gündür. Partimizin amacı ülkemizde bulunan garibanların, sessizlerin işportacıların, küçük esnafın, işçimizin ve köylümüzün partisi olacaktır. Yani kısacası Türkiye'nin partisi olacağız. Bizler Abdal toplumu olarak hep ezilen ikinci sınıf belki de üçüncü sınıf olduk artık üçüncü sınıf görülen bir topluluğuz. Ne yazık ki hiçbir devlet dairesinde hiçbir siyasi partide yer bulamadık daha doğrusu buldurmadılar. Bizleri aşağıladılar bizleri yok gördüler bizler de bunlara artık dur deme zamanı geldiğini düşünerek Doğuş Partisi'ni kurduk.

Bugün Türkiye genelinde 3 milyon Abdal var. Türkiye'de bir söz hakları yok, birçok ili gezdik aşiret topluluğumuzun inan ekmek bulacak zor durumdalar ekmek bulacak yerleri yok. Hiç kimse bizlerle muhatap olmuyor. Artık biz de bunları gördük biz de bu duruma dur demek istiyoruz."