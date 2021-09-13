ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'de 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk 'toplu katliam planı' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Philip Byrd ve 14 yaşındaki Conner Pruett'in 'toplu katliam planı' yapmakla suçlandığını açıkladı.
Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.
EVLERİNDE SİLAH BULUNDU
Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett’in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, “Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.
İki öğrencinin 'toplu katliam planı yapmak' suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.
COLUMBİNE SALDIRISI
Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.
O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Palalı Sabriye fuhuş operasyonu
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- En yaygın semptomlar değişti
- 'Fuhuş' operasyonunda ele geçirildi
- Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a saldırı
- Konut fiyatları rekor kıracak
- Erdoğan'dan yeni BAE adımı