ABD'nin 7'si çocuk 10 ferdini yok ettiği aileden soruşturma talebi

09 Eylül 2021 Perşembe, 12:55

Terör örgütü IŞİD-H (Horasan Eyaleti İslam Devleti) 26 Ağustos'ta, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan iki intihar saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 13'ü Amerikan askeri olmak üzere 182 kişinin yaşamına mal olan saldırıların ardından örgütten intikam alacaklarını söyledi.

Olaydan bir kaç gün sonra ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kabil'de IŞİD üyelerini hedef alan hava saldırılarının gerçekleştirildiği doğrulandı.

Ancak saldırıdan kısa bir süre sonra vurulan evin bir aileye ait olduğu ve saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı.

Kurbanlar arasında en küçükleri, ailenin ikisi de iki yaşında olan kızları Malika ve Sumaya'ydı.

"GÜNAYDIN BABA..."

Malika'nın babası Emal Akhmadi RT'ye demecinde, "Bombalamanın olduğu sabah gelip beni öptü ve 'günaydın baba' dedi. Bu son görüşmemizdi. Onu bir daha asla görmeyeceğim” dedi.

Akhmadi, hayatta kalan aile üyelerinin saldırıdan sonra şoka girdiklerini ve ailelerinin yok olduğu o eve bir daha dönemediklerini söyledi. Akhmadi, "Mental olarak stabil durumda değiliz. Kadınlarda ölüm sessizliği var. Konuşmuyorlar" dedi.

"SALDIRI SORUŞTURULMALI"

Baba Akhmadi, ABD saldırısını "aptalca bir düşünce" olarak nitelendirdi ve ailenin IŞİD ile hiçbir bağı olmadığını açıkça vurguladı. Akhmadi, "Ölen 7 çocuk IŞİD üyesi miydi" dedi.

Akhmadi ayrıca uluslararası toplumu, İHA saldırısını tam olarak ve açık şekilde soruşturmaya çağırdı.