ABD'de 40 bin dönümlük yangın: Kontrol altına alınamıyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 10:02

ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye kararı verildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti yakınlarında yer alan Lake Huges bölgesindeki orman alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yayılan alevler nedeniyle bölge sakinleri için tahliye emri verildi, 100 ev boşaltıldı. Los Angeles County İtfaiye Departmanı, alevlerin yaklaşık 10 bin hektarlık alana yayıldığını ve 500'den fazla itfaiye eri ile yangına müdahale edildiğini açıkladı. Yangınının nedeni henüz bilinmezken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayı bildirilmedi.

Öğleden sonra çıkan yangın hızla yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.